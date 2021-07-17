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Летние олимпийские виды спорта

Прыгунья в высоту Ласицкене вновь победила на международном турнире в Финляндии

Россиянка, которая выступит на Олимпиаде в Токио, показала результат 1,92 м
Мария Ласицкене EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Мария Ласицкене
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 17 июля. Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на международном турнире в Финляндии.

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Ласицкене показала результат 1,92 м. Планка на высоте 1,97 м россиянке не покорилась. Второе место заняла финка Элла Юннила (1,89), третьей стала представительница Греции Татьяна Гусин (1,86).

14 июля Ласицкене победила на турнире в Финляндии, показав результат 1,91 м. После этого она с первой попытки преодолела планку на высоте 1,96 и 2,00 метра, три попытки на 2,04 метра оказались неудачными. Ранее спортсменка была включена в список из десяти российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио. Этот международный старт стал для нее последним перед Олимпийскими играми. При этом она выступит на турнире в Москве 24 июля.

Ласицкене 28 лет, она является трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019), чемпионкой Европы (2018). Также на счету российской спортсменки две победы на чемпионате мира в помещении (2014, 2018), два золота чемпионата Европы в помещении (2015, 2019), две победы на Всемирных военных играх (2015, 2019).

Победу в метании молота одержала россиянка Софья Палкина, для которой этот международный турнир стал первым с 2019 года. Ранее она выполнила олимпийский норматив, но не попала в список десяти атлетов для участия в Олимпиаде. Результат россиянки в Финляндии составил 70,19 м.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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