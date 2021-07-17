"Даллас" заключил новый контракт с защитником Хейсканеном на общую сумму $67,6 млн

ТАСС, 17 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (КХЛ) "Даллас" объявил о продлении соглашения с финским защитником Миро Хейсканеном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с 21-летним защитником рассчитан на восемь лет. Среднегодовая зарплата Хейсканена в соответствии с соглашением составит $8,45 млн, общая сумма - $67,6 млн.

В минувшем сезоне Хейсканен набрал 27 (8 шайб + 19 результативных передач) очков в 55 матчах регулярного чемпионата при общем показателе полезности "-9".

Хейсканен был задрафтован "Далласом" под общим третьим номером в 2017 году. Всего в НХЛ он провел 205 встреч, набрав 95 (28+67) очков. В 2019 году он был участником Матча звезд. В составе сборной Финляндии защитник в 2016 году стал победителем юношеского чемпионата мира.