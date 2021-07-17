"Торпедо" разгромило "Спартак-2" в матче Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московское "Торпедо" обыграло столичный "Спартак-2" со счетом 5:0 в матче второго тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

Дубль в матче оформил нападающий "Торпедо" Амур Калмыков (18-я и 45-я минуты), также голами отметились Мухаммад Султонов (58), Иван Енин (62) и Алексей Шумских (74).

"Торпедо" одержало вторую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав шесть очков. "Спартак-2" идет на предпоследней, 19-й строчке, имея в активе одно очко после двух игр.

В следующем туре подопечные Александра Бородюка 24 июля дома сыграют с владикавказской "Аланией", "Спартак-2" в этот же день на своем поле примет красноярский "Енисей".