"Зенит" стал обладателем Суперкубка России по футболу

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 3:0 победил московский "Локомотив" в матче за Олимп - Суперкубок России по футболу. Встреча прошла в Калининграде в присутствии 16 388 зрителей.

Голы забили Далер Кузяев (27-я минута), Сердар Азмун (57) и Александр Ерохин (83). На 81-й минуте на поле вышел 18-летний полузащитник "Локомотива" Сергей Бабкин, для которого этот матч стал первым за основную команду.

В предыдущем сезоне команды сыграли друг с другом дважды в чемпионате страны. Встреча в Москве завершилась нулевой ничьей, а в Санкт-Петербурге хозяева разгромили железнодорожников со счетом 6:1 и досрочно стали чемпионами России.

Клубы в третий раз подряд разыгрывают Суперкубок России. "Зенит" каждый раз становился чемпионом, "Локомотив" участвовал в матче за Суперкубок дважды на правах обладателя кубка страны, а в 2020 году - в качестве второй команды по итогам чемпионата. В 2019 году обладателем Суперкубка стали железнодорожники (3:2), в 2020-м - петербуржцы (2:1). Еще один раз команды разыгрывали титул в 2008 году, тогда победу со счетом 2:1 одержал "Зенит".

"Зенит" в шестой раз стал обладателем титула (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021), "Локомотив" выигрывал трофей трижды (2003, 2005, 2019).