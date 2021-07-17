Клуб НХЛ "Анахайм" продлил контракт с российским нападающим Волковым

ТАСС, 17 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" продлил соглашение с российским нападающим Александром Волковым. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в своем Twitter.

Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на один год.

Волков был задрафтован клубом "Тампа-Бэй" в 2017 году под общим 48-м номером, вместе с клубом из Флориды он стал обладателем Кубка Стэнли в 2020 году. За "Анахайм" форвард выступает с марта 2021 года. Всего в НХЛ он провел 46 матчей, набрав 14 (7 шайб + 7 передач) очков.