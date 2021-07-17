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Футбол в России

Губернатор Калининградской области отметил хорошую организацию матча за Суперкубок России

Обладателем трофея стал "Зенит", обыгравший "Локомотив" со счетом 3:0
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Матч за Олимп - Суперкубок России по футболу, который прошел на стадионе "Калининград", был организован на хорошем уровне. Такое мнение журналистам после матча высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В субботу петербургский "Зенит" обыграл со счетом 3:0 московский "Локомотив" и в шестой раз стал обладателем трофея. Встречу посетили 16 388 зрителей.

"Хотелось, чтобы был гол престижа от "Локомотива", предпочтения кому-то не отдавал. Калининградцы показали свою атмосферу. Все было организовано очень хорошо, всем спасибо", - заявил Алиханов.

Теги
Российский футболАлиханов, Антон Андреевич
Футбол в России
Алиханов оценил на отлично организацию игры за Суперкубок России по футболу в Калининграде
В матче за трофей "Зенит" победил "Локомотив" со счетом 3:0
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