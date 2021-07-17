Губернатор Калининградской области отметил хорошую организацию матча за Суперкубок России

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Матч за Олимп - Суперкубок России по футболу, который прошел на стадионе "Калининград", был организован на хорошем уровне. Такое мнение журналистам после матча высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В субботу петербургский "Зенит" обыграл со счетом 3:0 московский "Локомотив" и в шестой раз стал обладателем трофея. Встречу посетили 16 388 зрителей.

"Хотелось, чтобы был гол престижа от "Локомотива", предпочтения кому-то не отдавал. Калининградцы показали свою атмосферу. Все было организовано очень хорошо, всем спасибо", - заявил Алиханов.