Алиханов: перед "Балтикой" поставлена задача выхода в премьер-лигу

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. "Балтика" имеет задачу выхода в Российскую премьер-лигу, как и в прошлом сезоне. Об этом журналистам рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Балтика" занимает 13-е место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, набрав в двух турах одно очко.

"Бюджет клуба немаленький, входит в топ-5, и нам кажется, что КПД должен быть выше. Мы ставим задачу выйти в премьер-лигу, она была и в прошлом сезоне", - сказал Алиханов.

Руководитель региона рассказал о финансовой ситуации в клубе. "Несомненно, мы объективно выправили ситуацию за последние годы. Не работаем в долг, поэтому не видим проблем", - отметил он.