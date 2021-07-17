{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Александр Медведев отметил самоотдачу "Зенита" в матче за Суперкубок против "Локомотива"

Петербургский клуб победил со счетом 3:0
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев
© Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев отметил самоотдачу игроков команды в матче за Олимп - Суперкубок России против московского "Локомотива". Об этом он заявил журналистам.

На эту тему
"Зенит" стал обладателем Суперкубка России по футболу
"Зенит" стал обладателем Суперкубка России по футболу

"Зенит" победил "Локомотив" со счетом 3:0. Встреча прошла в Калининграде в присутствии 16 388 зрителей. Голы забили Далер Кузяев (27-я минута), Сердар Азмун (57) и Александр Ерохин (83).

"Поздравляю всех с победой, играли с самоотдачей, - сказал Медведев. - Такой футбол и будем показывать дальше".

На вопрос журналистов о вариантах реформирования российского футбола Медведев ответил: "Реформы еще не прочитал".

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.

"Зенит" в шестой раз стал обладателем Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021). "Локомотив" выигрывал трофей трижды (2003, 2005, 2019). Чаще всех Суперкубок России завоевывал ЦСКА - семь раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018).

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Алиханов оценил на отлично организацию игры за Суперкубок России по футболу в Калининграде
В матче за трофей "Зенит" победил "Локомотив" со счетом 3:0
Читать полностью