Александр Медведев отметил самоотдачу "Зенита" в матче за Суперкубок против "Локомотива"

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев отметил самоотдачу игроков команды в матче за Олимп - Суперкубок России против московского "Локомотива". Об этом он заявил журналистам.

"Зенит" победил "Локомотив" со счетом 3:0. Встреча прошла в Калининграде в присутствии 16 388 зрителей. Голы забили Далер Кузяев (27-я минута), Сердар Азмун (57) и Александр Ерохин (83).

"Поздравляю всех с победой, играли с самоотдачей, - сказал Медведев. - Такой футбол и будем показывать дальше".

На вопрос журналистов о вариантах реформирования российского футбола Медведев ответил: "Реформы еще не прочитал".

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.

"Зенит" в шестой раз стал обладателем Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021). "Локомотив" выигрывал трофей трижды (2003, 2005, 2019). Чаще всех Суперкубок России завоевывал ЦСКА - семь раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018).