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Футбол в России

Президент "Торпедо" считает, что у клуба есть шанс пробиться в премьер-лигу

По словам Дениса Маслова, для этого команде нужно играть, как в матче против "Спартака-2"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московское "Торпедо" сможет попасть по итогам сезона в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ), если будет и в других матчах играть так, как против "Спартака-2". Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Денис Маслов.

В субботу "Торпедо" в домашнем матче второго тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со счетом 5:0 разгромило "Спартак-2".

"Будем так играть, будет и путевка в РПЛ", - сказал Маслов.

В сезоне-2020/21 московский клуб занял шестое место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 42 матчах, и не сумел выйти в премьер-лигу. В нынешнем сезоне после двух туров клуб идет на второй строчке с шестью очками.

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