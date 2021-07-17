Президент "Торпедо" считает, что у клуба есть шанс пробиться в премьер-лигу

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московское "Торпедо" сможет попасть по итогам сезона в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ), если будет и в других матчах играть так, как против "Спартака-2". Такое мнение ТАСС высказал президент клуба Денис Маслов.

В субботу "Торпедо" в домашнем матче второго тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со счетом 5:0 разгромило "Спартак-2".

"Будем так играть, будет и путевка в РПЛ", - сказал Маслов.

В сезоне-2020/21 московский клуб занял шестое место в турнирной таблице, набрав 72 очка в 42 матчах, и не сумел выйти в премьер-лигу. В нынешнем сезоне после двух туров клуб идет на второй строчке с шестью очками.