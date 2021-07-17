Алиханов оценил на отлично организацию игры за Суперкубок России по футболу в Калининграде

"Стадион "Калининград" справился с организацией матча на отлично. Игру посетили 16 388 зрителей, в том числе около 1 000 активных фанатов "Зенита" и около 500 представителей фанатского движения "Локомотива". Работали все входы и выходы, поэтому потоки болельщиков удалось развести. Игра получилась результативной, и реноме лучшей команды минувшего сезона подтвердили чемпионы страны, забив в ворота обладателей Кубка России три безответных мяча. Отмечу высокое качество игрового поля, обновленного как раз к этой ответственной встрече", - сказал губернатор.

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор отметил, что регион готов к приему матчей европейского уровня. "Я думаю, что как только ковидные ограничения будут сняты и передвижение между государствами будет существовать в том же доковидном режиме, как это было раньше, думаю, что проблем с организацией [матчей] не будет", - сказал Алиханов. Он обратил внимание на удобное географическое положение региона и отметил, что практика электронных виз для иностранцев, опробованная здесь, положительно зарекомендовала себя. "Еще в 2019 году по решению президента у нас были введены электронные визы для 54 государств - всех государств Европы, кроме Албании, по-моему, и Англии, собственно, этот режим позволял очень простым способом организовывать любые соревнования крупнейшие в нашем регионе", - сказал губернатор.

Матч за Суперкубок прошел на стадионе, построенном к ЧМ по футболу 2018 года. С учетом ситуации с распространением нового коронавируса по решению регионального оперативного штаба, трибуны стадиона, который рассчитан на 35 212 зрителей, было разрешено заполнить на 70%. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Зенита", команда стала обладателем Суперкубка в шестой раз.

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий розыгрыш станет 19-м в истории. Рекордсменом по числу побед является клуб ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем шесть раз, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз.

Борьба за этот трофей 12 раз проходила в Москве - игры за Суперкубок России принимали стадионы "Локомотив" и "Лужники" (по пять раз), а также "ВТБ-Арена" и "ВЭБ-Арена" (по одному разу). Матчи турнира также проходили в Краснодаре ("Кубань" - два раза), Самаре ("Металлург"), Ростове-на-Дону ("Олимп-2"), Санкт-Петербурге ("Петровский") и Нижнем Новгороде ("Нижний Новгород").