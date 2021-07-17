Алиханов: Калининград закончит подготовку к чемпионату мира по волейболу к лету 2022 года

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Калининград завершит подготовку к приему игр чемпионата мира по волейболу к июню 2022 года. Об этом заявил в субботу журналистам губернатор области Антон Алиханов.

"Мы будем готовы. Матчи в сентябре, а у нас уже реализуются мероприятия сейчас по подготовке Дворца спорта "Янтарный" и заложены дополнительные средства на следующий год, чтобы быть готовыми. Мы планируем закончить работы по подготовке в мае - начале июня. Это, собственно говоря, периметр несколько привести к тем требованиям, которые существуют у федерации волейбольной, и внутри чаши тоже. Определенные меры, которые связаны с вопросами безопасности", - сказал губернатор.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.