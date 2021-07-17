{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Алиханов: Калининград закончит подготовку к чемпионату мира по волейболу к лету 2022 года

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Виталий Невар/ТАСС
Описание
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Калининград завершит подготовку к приему игр чемпионата мира по волейболу к июню 2022 года. Об этом заявил в субботу журналистам губернатор области Антон Алиханов.

"Мы будем готовы. Матчи в сентябре, а у нас уже реализуются мероприятия сейчас по подготовке Дворца спорта "Янтарный" и заложены дополнительные средства на следующий год, чтобы быть готовыми. Мы планируем закончить работы по подготовке в мае - начале июня. Это, собственно говоря, периметр несколько привести к тем требованиям, которые существуют у федерации волейбольной, и внутри чаши тоже. Определенные меры, которые связаны с вопросами безопасности", - сказал губернатор.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Теги
Алиханов, Антон АндреевичЛетние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Дриусси заявил, что рад был сыграть за "Зенит" в Суперкубке России с первых минут
В субботу команда из Санкт-Петербурга обыграла московский "Локомотив" со счетом 3:0 и в шестой раз стала обладателем трофея
Дриусси заявил, что рад был сыграть за "Зенит" в Суперкубке России с первых минут
Читать полностью