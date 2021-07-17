СМИ: хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко выставлен на драфт расширения

Драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля. "Сиэтл", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей), кроме "Вегаса", который присоединился к НХЛ в 2017 году. Остальные клубы перед началом драфта расширения должны предоставить лиге список защищенных хоккеистов (семь нападающих, три защитника и вратарь либо восемь полевых игроков вне зависимости от амплуа и вратарь).

Тарасенко 29 лет, он выступает за "Сент-Луис" с 2013 года. В сезоне-2018/19 нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В сентябре 2020 года россиянин перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата. В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 очков (4 гола + 10 передач).

Барбашев представляет "Сент-Луис" с 2017 года и также является обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне нападающий отметился 12 (5+7) очками в 38 матчах регулярного чемпионата. Всего на его счету в НХЛ 89 (42+47) очков в 270 матчах.