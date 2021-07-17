Дриусси заявил, что рад был сыграть за "Зенит" в Суперкубке России с первых минут

ТАСС, 17 июля. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Себастьян Друисси был мотивирован в матче за Суперкубок России против "Локомотива", так как вышел на поле в стартовом составе. Комментарий игрока приводит телеканал "Матч ТВ" .

В субботу "Зенит" обыграл "Локомотив" со счетом 3:0 и в шестой раз стал обладателем трофея. Дриусси вышел на поле с первых минут. Всего в стартовом составе в прошлом сезоне он появлялся в 16 матчах.

"Я, когда оказываюсь на поле, стараюсь отдавать всего себя ради своих партнеров по команде, ради нашей большой семьи, которой является "Зенит". Когда мне удается начать с первых минут, это дополнительная мотивация для меня. Сегодня я просто делал то, что делаю обычно: выкладывался на полную. Счастлив, что сегодня мои усилия привели к победе", - сказал Дриусси.

"Зенит" начнет выступление в новом сезоне чемпионата России 24 июля гостевым матчем с подмосковными "Химками".