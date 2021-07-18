Шестикратные. "Зенит" в Калининграде разгромил "Локомотив" в матче за Суперкубок России

Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 3:0 и в шестой раз стала обладателем трофея

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Действующий победитель Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" одержал крупную победу над обладателем Бетсити - Кубка России московским "Локомотивом" и завоевал первый трофей нового сезона - Суперкубок России. Встреча в Калининграде на одноименном стадионе завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

На эту тему "Зенит" стал обладателем Суперкубка России по футболу

"Зенит" в шестой раз в истории стал обладателем Суперкубка России. Трофей петербургскому клубу принесли голы полузащитника Далера Кузяева, нападающего Сердара Азмуна и хавбека Александра Ерохина. По числу побед в матчах за этот титул сине-бело-голубые уступают только ЦСКА, который становился обладателем суперкубка страны семь раз. Петербуржцы во второй раз подряд завоевали трофей благодаря победе над "Локомотивом". 2 мая в матче 28-го тура РПЛ "Зенит" разгромил железнодорожников со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом России сезона-2020/21. В первом круге прошлого розыгрыша чемпионата страны команды сыграли вничью (0:0). Беспроигрышная серия сине-бело-голубых в матчах с "Локомотивом" насчитывает пять игр (три победы и две ничьих), в последний раз они терпели поражение от красно-зеленых в сентябре 2019 года. "Зенит" и "Локомотив" в пятый раз в очной борьбе определяли обладателя Суперкубка России, четыре раза сильнее были петербуржцы (2008, 2015, 2020, 2021). Москвичи смогли завоевать трофей в игре с сине-бело-голубыми только в 2019 году. "Балтика" не дала забыть о себе В субботу в Калининграде мало что напоминало о проведении матча за Суперкубок России - афиш, посвященных игре, не наблюдалось, зато в аэропорту и центре города можно было встретить плакаты с изображением игроков выступающей в Олимп - Футбольной национальной лиге местной "Балтики". Чем ближе было начало матча, тем чаще в городе можно было встретить болельщиков "Зенита" и "Локомотива".

Фанатам обеих команд было выделено по 2 000 билетов, однако численное преимущество в итоге осталось за "Зенитом". Петербуржцы реализовали больше билетов для активных болельщиков, чем "Локомотив", на центральных трибунах стадиона "Калининград" также превалировала сине-бело-голубая атрибутика. Как за несколько часов до матча, так и после финального свистка болельщики "Зенита" занимали большое количество заведений в центре города. Поклонники "Локомотива" были малозаметны до игры, а после финального свистка оперативно покинули сектора, оставив петербуржцев наслаждаться триумфом. При счете 3:0 в пользу "Зенита" о себе напомнили нейтральные болельщики из Калининграда, которые начали скандировать название местного футбольного клуба. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с журналистами отметил, что этот факт был ему приятен. "Калининградцы показали свое присутствие. Мне понравилось, все хорошо было организовано", - отметил глава региона. До игры в прессе появлялись сообщения о том, что матч за Суперкубок России может быть перенесен из Калининграда из-за эпидемиологической ситуации, но власти региона их опровергли. 5 июля была утверждена максимальная вместимость стадиона с учетом коронавирусных ограничений - она составила 70%. На деле, с учетом социальной дистанции, допустимое число болельщиков ограничивалось 50%. В итоге встречу в Калининграде посетили 16 388 зрителей, что составляет 47% от максимума (35 212). Все решили грубые ошибки "Локомотива" Главный тренер "Локомотива" Марко Николич на послематчевой пресс-конференции отдал должное "Зениту", но отметил, что соперник просто воспользовался ошибками его игроков. "Игра была равна, но все три гола мы привезли сами себе, такие ошибки нельзя делать против таких команд, как "Зенит", просто так получилось, - заявил сербский специалист. - У нас не будет простого сезона, это понятно. Я сказал, что надо собрать все силы и чуть добавить в уверенности, а ее можно добиться только с победами". С Николичем был солидарен бывший нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин. "Грубые ошибки игроков "Локомотива" на таком уровне не прощаются, - сказал он ТАСС. - С таким браком очень тяжело играть против хороших команд. А "Зенит", в свою очередь, приятно удивил движением и прессингом на чужой половине поля. Можно поздравить "Зенит" с хорошей игрой и очередным трофеем, они были сильнее".

На эту тему Николич: нельзя совершать столько ошибок в матчах против команд уровня "Зенита"

Наставник петербуржцев Сергей Семак после победы своих подопечных заявил, что гордится командой. "Что стало причиной такой уверенной победы? Характер и желание игроков победить, особенно во втором тайме. И движение, и количество моментов, которые создавали, - играли здорово, молодцы! Со страстью, с желанием сделать все для победы", - отметил главный тренер "Зенита". Генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев после завоевания трофея пребывал в хорошем настроении, но в разговоре с журналистами был немногословен. "Поздравляю всех с победой, играли с самоотдачей. Такой футбол и будем показывать дальше", - сказал он. Семак и Азмун подали пример Дзюбе После церемонии награждения несколько десятков болельщиков, несмотря на коронавирусные ограничения, ждали возможности увидеться с обладателями Суперкубка России, сфотографироваться с ними через металлические ограждения и получить автограф. Многие игроки только помахали им, садясь в автобус, но нашлись и те, кто уделил время фанатам. Так, лучшим не только на поле, но и за его пределами стал автор второго гола в ворота "Локомотива" Сердар Азмун - он несколько минут фотографировался с поклонниками, не переставая улыбаться и бросая короткие фразы на русском. В таком же ключе выступил и главный тренер петербуржцев Сергей Семак. А вот Артем Дзюба, который начинал матч на скамейке запасных и вышел на поле под оглушительный свист со стороны фанатов как "Локомотива", так и "Зенита", не стал подходить к болельщикам. Взрослые и дети около 20 минут просили форварда уделить им немного своего времени, но он остался в автобусе.

Футболисты "Локомотива" после поражения быстро покинули не только поле, где проходила церемония награждения, но и территорию стадиона. Несмотря на плохое настроение после крупного проигрыша, нападающий железнодорожников Федор Смолов подарил одной из юных болельщиц футболку, в которой только что играл против "Зенита".

На эту тему Семак заявил, что с пониманием относится к желанию Малкома сыграть на Олимпиаде