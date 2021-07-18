{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Казахстанский боец Морозов одержал первую победу в UFC

Спортсмен на турнире в Лас-Вегасе победил представителя Германии Халида Таху

ТАСС, 18 июля. Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Морозов победил представителя Германии Халида Таху на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Лас-Вегасе.

Поединок завершился победой 32-летнего Морозова единогласным решением судей.

Морозов провел свой второй бой в UFC и одержал первую победу. В первом поединке, который состоялся в январе 2021 года, он проиграл россиянину Умару Нурмагомедову удушающим приемом. Всего в ММА на счету казахстанца 17 побед и 5 поражений. Таха в смешанных единоборствах одержал 13 побед при 4 поражениях.

Главным событием турнира станет бой россиянина Ислама Махачева против бразильца Тиаго Мойзеса.

Теги
ММА
НХЛ
СМИ: вратарь "Монреаля" Прайс откажется от запрета на перемещение перед драфтом расширения
Драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля, новый клуб лиги "Сиэтл", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды кроме "Вегаса"
СМИ: вратарь "Монреаля" Прайс откажется от запрета на перемещение перед драфтом расширения
Читать полностью