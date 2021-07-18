СМИ: вратарь "Монреаля" Прайс откажется от запрета на перемещение перед драфтом расширения

Драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля. "Сиэтл", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей), кроме "Вегаса", который присоединился к НХЛ в 2017 году. Остальные клубы перед началом драфта расширения должны предоставить лиге список защищенных хоккеистов (семь нападающих, три защитника и вратарь либо восемь полевых игроков вне зависимости от амплуа и вратарь).

Как сообщает источник, Прайс откажется от запрета на перемещение, чтобы "Монреаль" смог защитить другого вратаря Джейка Аллена. Идея такого решения состоит в том, что "Сиэтл" не захочет на драфте расширения выбирать Прайса из-за его внушительного контракта, что позволит "Монреалю" сохранить обоих голкиперов. Контракт Прайса с "Монреалем" действует до конца сезона-2025/26, по этому соглашению его зарплата составляет $10,5 млн в год, он является самым высокооплачиваемым вратарем лиги.

Прайс выступает за "Монреаль" с 2007 года, в 2005 году он был выбран клубом на драфте под общим пятым номером. Канадец является олимпийским чемпионом 2014 года, победителем Кубка мира - 2016. В прошедшем сезоне он вместе с "Монреалем" дошел до финала Кубка Стэнли, где канадская команда уступила "Тампе" со счетом 1-4 в серии.