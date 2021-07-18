Российский боец Махачев одержал восьмую победу подряд в UFC

ТАСС, 18 июля. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил бразильца Тьяго Мойзеса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лас-Вегасе.

Пятираундовый поединок легкой весовой категории завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

Махачеву 29 лет. В его активе теперь 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин одержал восьмую победу подряд в UFC.

26-летний Мойзес потерпел пятое поражение при 15 победах.

В другом бою турнира бывшая чемпионка UFC американка Миша Тейт техническим нокаутом в третьем раунде победила соотечественницу Марион Рено. Для 34-летней Тейт этот бой стал первым с 2016 года, когда спортсменка объявила о завершении карьеры. В ее активе стало 19 побед при семи поражениях.

44-летняя Рено потерпела пятое поражение подряд, этот поединок стал для нее последним в карьере. Всего в послужном списке американки девять побед, восемь поражений, одна ничья.