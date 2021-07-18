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ММА

Махачев может провести следующий бой против дос Аньоса или Фергюсона

В воскресенье россиянин на турнире UFC в Лас-Вегасе победил бразильца Тьяго Мойзеса
Ислам Махачев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ислам Махачев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 18 июля. Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев может провести следующий поединок против бразильца Рафаэля дос Аньоса или американца Тони Фергюсона. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

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В воскресенье Махачев на турнире UFC в Лас-Вегасе победил бразильца Тьяго Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде.

"Свободными будут дос Аньос и Фергюсон, - сказал Магомедов. - В медийном плане было бы интересно подраться с Фергюсоном. Ислам вернется до конца года, возможно, в октябре".

37-летний Фергюсон является бывшим временным чемпионом UFC в легком весе, он одержал 25 побед и потерпел шесть поражений. Дос Аньос - бывший чемпион UFC в легком весе. На счету 36-летнего бойца 30 побед и 13 поражений.

Махачеву 29 лет. В его активе 20 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). Россиянин одержал восьмую победу подряд в UFC.

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ММА
ММА
Махачев готов провести следующий бой через три-четыре месяца
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