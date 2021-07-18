Российские гребцы не выступят в четверке парной на Олимпиаде в Токио

ТАСС, 18 июля. Федерация гребного спорта России (ФГСР) приняла решение снять российскую четверку парную с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гребного спорта.

7 июля ФГСР исключила из списка участников Олимпийских игр в Токио Никиту Моргачева и Павла Сорина, входивших в первоначальную заявку, из-за положительных допинг-проб спортсменов. Также в состав четверки парной были включены Артем Косов и Николай Пименов. Вместо Моргачева и Сорина были заявлены Александр Матвеев и Никита Еськин.

"Тренерский совет российской команды глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных в команде и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам", - говорится в сообщении на официальном сайте Международной федерации гребного спорта.

Также сообщается, что Международная федерация гребного спорта связалась с Литовской федерацией гребного спорта, чтобы предложить команде Литвы заменить российских спортсменов. Международная федерация ожидает решения литовской стороны.

В составе российской команды по академической гребле на Олимпиаде в Токио выступят: Илья Кондратьев и Андрей Потапкин (двойка парная), Александр Вязовкин (одиночка), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойка без рулевого), Анна Пракатень (одиночка), Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова (двойка парная), Мария Боталова и Анастасия Лебедева (двойка парная легкого веса).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.