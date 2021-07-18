Команды по конному спорту и гребле первыми из россиян заселились в Олимпийскую деревню

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Команда по конному спорту первой из российских сборных заселилась в Олимпийскую деревню в Токио. Об этом ТАСС сообщили в службе информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Российские гребцы не выступят в четверке парной на Олимпиаде в Токио

"Первой в Олимпийскую деревню из нашей делегации заехала команда по конному спорту в дисциплине "выездка", - сказал собеседник агентства. - Позднее в воскресенье заселятся команды по гандболу, спортивной гимнастике, водному поло, волейболу, гандболу, пляжному волейболу, плаванию на открытой воде, стрельбе из лука, теннису".

Пресс-атташе Федерации конного спорта России Екатерина Зобова пояснила ТАСС, что команда по выездке заселилась в Олимпийскую деревню в пятницу, а в субботу провела первую тренировку. Главный тренер сборной России по академической гребле Дмитрий Ковалев сообщил ТАСС, что его спортсмены заехали в Олимпийскую деревню в воскресенье в 14:00 по местному времени.

На Играх в Токио в академической гребле выступят Илья Кондратьев и Андрей Потапкин (двойка парная), Александр Вязовкин (одиночка), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойка без рулевого), Анна Пракатень (одиночка), Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова (двойка парная), Мария Боталова и Анастасия Лебедева (двойка парная легкого веса). Тренерский штаб сборной России принял решение снять с выступления экипаж мужской четверки парной, ослабленный отстранением Никиты Моргачева и Павла Сорина, которые подозреваются в нарушении антидопинговыхх правил. В состав четверки парной были включены Артем Косов, Николай Пименов, Александр Матвеев и Никита Еськин.

В выездке российскую команду будут представлять Татьяна Костерина, Александра Максакова, Инесса Меркулова, резервным участником заявлена Мария Шувалова.

Соревнования по академической гребле начнутся 23 июля, по конному спорту - 24 июля.