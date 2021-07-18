Вскрытие допинг-проб Б гребцов Моргачева и Сорина подтвердило наличие мельдония

Информация о положительных допинг-пробах Моргачева и Сорина стала известна на прошлой неделе. Оба спортсмена отобрались на стартующие 23 июля Олимпийские игры в Токио, однако были исключены из состава в связи с подозрением в употреблении допинга. По информации ТАСС, вскрытие допинг-проб Б проходило в одной из австрийских лабораторий.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Российские гребцы не выступят в четверке парной на Олимпиаде в Токио

"Вскрытие проб Б гребцов Моргачева и Сорина подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов, - сказал Свирин. - Этот факт стал одной из причин нашего очень тяжелого решения снять с участия в Олимпийских играх наш экипаж мужской четверки парной. Но мы посчитали этот шаг единственно верным на данный момент. Что касается возможного нарушения антидопинговых правил нашими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено".

В воскресенье тренерский штаб сборной России принял решение снять с выступления экипаж мужской четверки парной, в которой изначально должны были вступить Моргачев и Сорин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.