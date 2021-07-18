Арбитр Пустовойтова заявила, что готова судить финал Олимпиады

В апреле пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала список судей, которые будут работать на матчах летней Олимпиады. В их число попала россиянка Пустовойтова, которая будет работать в качестве главного арбитра.

"Я готова ко всему - только назначайте. Но не забывайте, что судейское время летит так быстро, что мы должны радоваться каждому назначению, поэтому для меня сейчас любой матч с любой вывеской будет самый-самый крутой, буду стараться выложиться по максимуму, чтобы все было хорошо: чтобы VAR [система видеоассистента] был не в помощь, чтобы я не бегала к этому телевизору, чтобы все было, как учили. Уверена, мы со всем справимся, по крайней мере стремимся к этому и готовимся".

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Тинькофф - Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. В апреле 2021 года она была назначена главным судьей на встречу Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново" - "СКА-Хабаровск". Также она неоднократно работала на матчах молодежного первенства России и Олимп - Профессиональной футбольной лиги.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Мужской футбольный турнир на Играх пройдет с 22 июля по 7 августа, женский - с 21 июля по 6 августа. Завершится Олимпиада 8 августа.