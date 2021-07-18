Юрзинов считает, что назначение Федорова тренером ЦСКА пойдет на пользу российскому хоккею

14 июля московский клуб объявил о назначении Федорова на пост главного тренера команды. В этой должности 51-летний специалист сменил Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года и привел ее к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19.

"Назначение Сергея главным тренером ЦСКА стало для меня большой и неожиданной новостью, - сказал Юрзинов. - Мы привыкли, что хоккеисты такого масштаба и такого опыта не имеют большого желания примеривать на себя тренерский костюм, ведь они прекрасно понимают всю специфику такой работы, когда народ сегодня тебя поднял и доверил, а завтра - образно говоря, разочаровался и закопал. Откровенно говоря, для меня это явление. Знаю, что в ЦСКА Сергей много работал с молодежью, его постоянно тянуло на лед, в тренировочный процесс, и вот он принимает всю ответственность на себя, идет на "вы" - интересно".

"Легко Сергею точно не будет. Поймите, тренерская профессия - не самая простая, в ней звездный багаж игрока не всегда помогает, а иногда даже мешает. Звезда - это явление, это личность и в чем-то это эгоизм, а тренер - тот человек, который всего себя сжигает и отдает команде. Справиться вот с таким дуализмом, развернуть его себе на пользу - особое искусство", - добавил специалист.

Юрзинов прокомментировал слова самого Федорова о том, что он планирует ставить в ЦСКА армейский, азартный, быстрый хоккей. "Много раз говорилось о том, что это не только армейский хоккей, но и современный хоккей, в которые играют и в Европе, и тем более в Северной Америке, на уровне института сборных России и программы "Красная машина" мы культивируем именно такой стиль, и очень хорошо, что идейно здесь с нами и Сергей, - сказал Юрзинов. - При этом с большим уважением отношусь к Игорю Никитину, он поставил ЦСКА свой хоккей, давал результат. В принципе это хорошо, когда в лиге разные стили, но я всегда был сторонником наступательного хоккея - в основном именно в нем все наши традиции".

"Является ли плюсом назначение Федорова? Когда приходит человек с таким огромным опытом игры по обе стороны океана, это должно пойти на пользу абсолютно всем - клубу, лиге, сборной, стране. Тут двух мнений быть не может", - заключил собеседник ТАСС.