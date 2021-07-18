Федерация предложила нескольким гребцам пройти проверку на полиграфе в связи с допингом

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) предложила нескольким спортсменам пройти проверку на полиграфе в связи допинговым делом Никиты Моргачева и Павла Сорина. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

О положительных допинг-пробах А Моргачева и Сорина стало известно на прошлой неделе. Оба спортсмена отобрались на стартующие 23 июля Олимпийские игры в Токио, однако были исключены из состава в связи с подозрением в употреблении допинга. Как ранее Свирин сообщил ТАСС, вскрытие допинг-проб Б подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов.

"Мы предложили спортсменам, которые здесь, в России, пройти полиграф-тестирование - все согласились. В рамках федерации пока проводим расследование, - сказал Свирин. - Речь идет о пяти спортсменах, которые в Москве. У Никиты Моргачева 26 мая брали тест, он был чистый".

"Мы занимаемся этим вопросом, а после Олимпийских игр будет предложено всем - и персоналу, кто находился на том мероприятии, пройти полиграф-тестирование. Да, это не доказательство: любой может отказаться, настаивать не имеем права. Но если человек чист, если не имеет ограничений, то проблем нет, чтобы сесть и пройти его", - добавил он.

В воскресенье тренерский штаб сборной России принял решение снять с выступления экипаж мужской четверки парной, в которой изначально должны были вступить Моргачев и Сорин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.