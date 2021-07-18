Федерация готовит материалы для обращения в МВД по делу о допинге гребцов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Федерация гребного спорта России (ФГСР) готовит материалы для обращения в правоохранительные структуры в связи с дисквалификацией двух российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, в пробах которых был обнаружен мельдоний. Об этом ТАСС сообщил президент ФГСР Алексей Свирин.

О положительных допинг-пробах А Моргачева и Сорина стало известно на прошлой неделе. Оба спортсмена отобрались на стартующие 23 июля Олимпийские игры в Токио, однако были исключены из состава в связи с подозрением в употреблении допинга. Вскрытие проб Б, которое по информации ТАСС, проходило в одной из австрийских лабораторий, подтвердило наличие вещества. Федерация намерена провести тестирование на полиграфе спортсменов и персонала федерации.

"Мы пока проводим расследование в рамках федерации, чтобы обратиться в правоохранительные органы. Чтобы иметь конструктивный диалог, должна быть определенная фактура. Да, у нас есть мысли, со спортсменами мы более-менее составили картину, но такие дела минимально - недоказуемы, максимально - не доводятся до логического достижения, нам хочется этого избежать", - сообщил Свирин.

"Даже на базе того, что несколько спортсменов пройдут здесь полиграф, можно будет говорить об определенном багаже, а потом мы будем двигаться дальше и искать решения. Посоветуемся с опытными юристами. А дальше обратимся в правоохранительные органы - либо сейчас, либо после возвращения с Олимпиады", - рассказал Свирин.

"Назвать это катастрофой - ничего не сказать, мы хотим разобраться, понять, откуда такой сбой, как это могло произойти. Я склонен верить спортсменам, а с одним из них я еще в молодежном возрасте начинал грести - более ответственного, педантичного человека я не знаю, я говорю о Моргачеве, это мой близкий друг, и я не могу представить, чтобы он сам такое сделал", - подчеркнул глава ФГСР.

В воскресенье тренерский штаб сборной России принял решение снять с Олимпиады экипаж мужской четверки парной, в которой изначально должны были выступить Моргачев и Сорин. Игры пройдут с 23 по 8 августа в Токио.