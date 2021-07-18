Глава федерации гребли Свирин назвал архисложным решение снять четверку парную с Олимпиады

Изначально в четверке парной должны были выступить Артем Косов, Николай Пименов, Никита Моргачев и Павел Сорин. Двое последних на прошлой неделе были временно отстранены из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Вместо них в заявку были включены Александр Матвеев и Никита Еськин. Но в итоге тренерский штаб принял решение снять четверку парную с соревнований, поскольку уровень мастерства Еськина и Матвеева не соответствует олимпийским стандартам.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Решение снять с Олимпийских игр в Токио российскую четверку парную было архисложным. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Российские гребцы не выступят в четверке парной на Олимпиаде в Токио

"Некоторые [гребцы] восприняли спокойно, некоторые - с бурей эмоций, но мы понимаем, чтобы докопаться до истины, нужно принять это тяжелое и непростое решение, - сказал Свирин. - Для меня как спортсмена в прошлом и как руководителя это архисложное решение. Возможность поехать статистами на Игры была, но, по сути, это никаким образом не изменило бы ситуации".

В составе российской команды по академической гребле на Олимпиаде в Токио выступят Илья Кондратьев и Андрей Потапкин (двойка парная), Александр Вязовкин (одиночка), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойка без рулевого), Анна Пракатень (одиночка), Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова (двойка парная), Мария Боталова и Анастасия Лебедева (двойка парная легкого веса).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.