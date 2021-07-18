Поздняков: ситуация с допингом у гребцов негативно повлияла на имидж российского спорта

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ситуация с исключением из состава на Олимпийские игры двух российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина, в пробах которых был обнаружен мельдоний, негативно повлияла на имидж российского спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

О положительных допинг-пробах А Моргачева и Сорина стало известно на прошлой неделе. Оба спортсмена отобрались на стартующие 23 июля Олимпийские игры в Токио, однако были исключены из состава в связи с подозрением в употреблении допинга. Вскрытие проб Б, которое по информации ТАСС, проходило в одной из австрийских лабораторий, подтвердило наличие вещества. В воскресенье тренерский штаб сборной России принял решение снять с Олимпиады экипаж мужской четверки парной, в которой изначально должны были выступить Моргачев и Сорин.

"Со спортивной точки зрения решение в отношении гребцов понятно и логично, с точки зрения олимпийской команды этот случай не добавил позитива, а скорее негативно повлиял на имидж российского спорта. Это меня очень расстраивает. Что касается самой проблемы, каждый из тех, кто подозревается, имеет право быть услышанным и дать свои комментарии", - сказал Поздняков.

"Более 40 человек сейчас отбывают наказание именно из-за мельдония, который, по моему мнению, является абсолютно бесполезным для подготовки российских спортсменов. Думаю, нужно запретить его активную рекламу", - отметил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 23 по 8 августа в Токио.