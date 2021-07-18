Петржела считает, что у "Зенита" нет конкурентов в чемпионате России

ТАСС, 18 июля. "Зенит" не имеет конкурентов в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший главный тренер петербургского футбольного клуба Властимил Петржела.

В субботу петербургский клуб обыграл московский "Локомотив" со счетом 3:0 в матче за Суперкубок России.

"Я ожидал, что будет победа "Зенита", - сказал Петржела. - Команда показывает класс. В России у "Зенита" нет конкурентов. Самое главное - это их выступление в Лиге чемпионов, в РПЛ он точно станет чемпионом".

По итогам прошлого сезона "Зенит" в третий раз подряд стал чемпионом страны. Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга семь побед в чемпионатах России и одна - в чемпионате СССР.

Петржеле 67 лет, он возглавлял "Зенит" с 2003 по 2006 год. Под его руководством команда из Санкт-Петербурга стала серебряным призером чемпионата России (2003).

В первом туре нового сезона чемпионата России "Зенит" на выезде встретится с подмосковными "Химками", матч пройдет 24 июля.