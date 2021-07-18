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Олимпиада в Токио

В Литве приняли предложение федерации гребли заменить на Играх российскую четверку парную

Федерация гребного спорта страны в настоящее время занимается вопросом аккредитации спортсменов

ВИЛЬНЮС, 18 июля. /ТАСС/. Федерация гребного спорта Литвы приняла предложение Международной федерации гребного спорта (FISA) заменить на Олимпийских играх в Токио снятую с соревнований российскую четверку парную. Об этом в воскресенье в эфире национального радио LRT сообщил президент федерации Дайнюс Павилёнис.

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"Из FISA получено уведомление о решении российской федерации отозвать участие в олимпийском турнире четверки парной, поэтому нам предложено участвовать в Играх как команде, которая стала первой среди не прошедших квалификацию", - сказал Павилёнис. Он подтвердил, что федерация этой возможностью воспользуется. "Идет работа по оформлению аккредитации, заказу билетов", - отметил глава организации.

Изначально в российской четверке парной должны были выступить Артем Косов, Николай Пименов, Никита Моргачев и Павел Сорин. Двое последних на прошлой неделе были временно отстранены из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Вместо них в заявку были включены Александр Матвеев и Никита Еськин. Но в итоге тренерский штаб принял решение снять четверку парную с соревнований, поскольку уровень мастерства Еськина и Матвеева не соответствует олимпийскому уровню.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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