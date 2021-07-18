Шесть польских пловцов покинули Токио из-за ошибки при подаче заявки на Олимпиаду

ТАСС, 18 июля. Шесть пловцов олимпийской сборной Польши были отправлены домой в связи с ошибкой Польского плавательного союза (PZP) при подаче заявки. Об этом сообщает портал Swimswam.

Алисия Чурж, Бартош Пищорович, Александра Полянская, Матеуш Чованец, Доминика Коссаковска и Ян Холуб были включены Польским плавательным союзом в заявку, состоящую из 23 спортсменов. Почти сразу после прибытия в Токио они вынуждены были покинуть Японию из-за ошибки в процессе подачи заявки, связанной с отправкой слишком большого количества пловцов на соревнования.

После произошедшего инцидента на сайте Польского плавательного союза появился список из 17 спортсменов, которые примут участие в Играх. Федерация уточняет, что заминка со списком произошла в связи с завершением процесса утверждения со стороны Международной федерации плавания (FINA), Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета Польши.

Из-за случившегося инцидента 22 польских пловца подписали письмо к президенту PZP Павлу Сломиньскому с призывом ко всему правлению федерации уйти в отставку. "Действия федерации привели к беспрецедентному событию в истории польского спорта", - говорится в письме.

Соревнования пловцов на Олимпиаде начнутся 25 июля. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.