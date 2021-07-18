СМИ: хоккеист "Оттавы" Дадонов выставлен на драфт расширения

ТАСС, 18 июля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Евгений Дадонов выставлен на предстоящий драфт расширения. Об этом сообщает газета Ottawa Sun.
Отмечается, что также на драфт будет выставлен одноклубник Дадонова российский форвард Артем Анисимов.
Драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля. "Сиэтл", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей), кроме "Вегаса", который присоединился к НХЛ в 2017 году. Остальные клубы перед началом драфта расширения должны предоставить лиге список защищенных хоккеистов (семь нападающих, три защитника и вратарь либо восемь полевых игроков вне зависимости от амплуа и вратарь).
Дадонову 32 года, в прошедшем сезоне он принял участие в 55 играх, в которых набрал 20 (13 голов + 7 передач) очков. Всего на счету россиянина 335 матчей в НХЛ и 222 (104+118) очка.