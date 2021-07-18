{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

СМИ: хоккеист "Оттавы" Дадонов выставлен на драфт расширения

По данным газеты Ottawa Sun, на драфт также будет выставлен форвард команды Артем Анисимов
Артем Анисимов AP Photo/Julio Cortez
Описание
Артем Анисимов
© AP Photo/Julio Cortez

ТАСС, 18 июля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Евгений Дадонов выставлен на предстоящий драфт расширения. Об этом сообщает газета Ottawa Sun.

На эту тему
СМИ: хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко выставлен на драфт расширения
СМИ: хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко выставлен на драфт расширения

Отмечается, что также на драфт будет выставлен одноклубник Дадонова российский форвард Артем Анисимов.

Драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля. "Сиэтл", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей), кроме "Вегаса", который присоединился к НХЛ в 2017 году. Остальные клубы перед началом драфта расширения должны предоставить лиге список защищенных хоккеистов (семь нападающих, три защитника и вратарь либо восемь полевых игроков вне зависимости от амплуа и вратарь).

Дадонову 32 года, в прошедшем сезоне он принял участие в 55 играх, в которых набрал 20 (13 голов + 7 передач) очков. Всего на счету россиянина 335 матчей в НХЛ и 222 (104+118) очка.

Теги
НХЛ
Формула-1
Лидер чемпионата "Формулы-1" Ферстаппен вылетел на первом круге Гран-при Великобритании
Нидерландский пилот столкнулся с британцем Льюисом Хэмилтоном
Читать полностью