СМИ: хоккеист "Оттавы" Дадонов выставлен на драфт расширения

Отмечается, что также на драфт будет выставлен одноклубник Дадонова российский форвард Артем Анисимов.

Драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля. "Сиэтл", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей), кроме "Вегаса", который присоединился к НХЛ в 2017 году. Остальные клубы перед началом драфта расширения должны предоставить лиге список защищенных хоккеистов (семь нападающих, три защитника и вратарь либо восемь полевых игроков вне зависимости от амплуа и вратарь).

Дадонову 32 года, в прошедшем сезоне он принял участие в 55 играх, в которых набрал 20 (13 голов + 7 передач) очков. Всего на счету россиянина 335 матчей в НХЛ и 222 (104+118) очка.