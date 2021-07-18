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Летние неолимпийские виды спорта

"Звезда" проиграла в финале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу среди женщин

Российский клуб уступил в решающем матче испанскому "Мадриду"

ТАСС, 18 июля. Санкт-петербургская "Звезда" проиграла испанскому "Мадриду" со счетом 3:6 в финале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу среди женщин. Турнир проходил в португальском Назаре.

В составе петербургского клуба отличились Анна Чернякова (2-я и 34-я минуты) и Наталия Канаева (35). У испанок голы забили Альба Мельядо Мартинес (4, 5, 28 и 36-я минуты), Эстела Фернандес (23), Анастасия Горшкова (33).

Третье место занял испанский клуб "Фундасио" (Террасса).

"Звезда" была основана в 2013 году. Петербургский клуб является пятикратным чемпионом России (2015, 2017, 2018, 2019, 2020), а также победителем Кубка европейских чемпионов в 2018 году.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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