Настоящий детектив. Российскую четверку парную сняли с Олимпиады после ситуации с допингом

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские гребцы не выступят на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях мужских четверок парных. Такое решение было принято Федерацией гребного спорта России (ФГСР) из-за исключения из команды Никиты Моргачева и Павла Сорина, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил, а также из-за несоответствия уровня мастерства потенциальных запасных олимпийскому стандарту. Первоначальная заявка четверки парной выглядела следующим образом: Моргачев, Сорин, Артем Косов и Николай Пименов. 7 июля стало известно, что допинг-пробы Сорина и Моргачева дали положительный результат на мельдоний, вместо них были заявлены Александр Матвеев и Никита Еськин.

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"Тренерский совет российской команды глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных в команде и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам", - говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации гребного спорта. Моргачев и Сорин запросили вскрытие допинг-проб Б, при этом личный тренер Моргачева заявил, что не исключает участия в этой истории третьей стороны. По его словам, гребцы не стали бы осознанно употреблять допинг, при этом вещество могло попасть в организм вместе в водой или едой, поскольку достаточного контроля за этим нет.

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Вскрытие допинг-проб Б прошло 14 июля, результат стал известен в воскресенье - наличие мельдония в организме спортсменов было подтверждено. "Этот факт стал одной из причин нашего очень тяжелого решения снять с участия в Олимпийских играх экипаж мужской четверки парной, - сказал ТАСС глава ФГСР Алексей Свирин. - Но мы посчитали этот шаг единственно верным на данный момент. Что касается возможного нарушения антидопинговых правил нашими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено". Детектор лжи и правоохранительные органы Федерация гребного спорта России начала самостоятельное расследование. Нескольким спортсменам уже предложили пройти проверку на полиграфе, остальных эта процедура ждет по возвращении из олимпийского Токио. "Мы предложили спортсменам, которые здесь, в России, пройти полиграф-тестирование - все согласились, в рамках федерации пока проводим расследование, - рассказал Свирин. - После Олимпийских игр будет предложено всем - и персоналу, кто находился на том мероприятии, - пройти полиграф-тестирование. Да, это не доказательство: любой может отказаться, настаивать не имеем права. Но если человек чист, если не имеет ограничений, то проблем нет, чтобы сесть и пройти его".

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При этом руководство федерации не собирается ограничиваться внутренним расследованием. "Даже на базе того, что несколько спортсменов пройдут здесь полиграф, можно будет говорить об определенном багаже, а потом мы будем двигаться дальше и искать решения. Посоветуемся с опытными юристами. А дальше обратимся в правоохранительные органы - либо сейчас, либо после возвращения с Олимпиады", - рассказал Свирин. "Назвать это катастрофой - ничего не сказать, мы хотим разобраться, понять, откуда такой сбой, как это могло произойти, - признался Свирин. - Я склонен верить спортсменам, с одним из них я еще в молодежном возрасте начинал грести. Более ответственного, педантичного человека не знаю, я говорю о Моргачеве. Это мой близкий друг, и я не могу представить, чтобы он сам такое сделал". Для 40-летнего Моргачева Олимпийские игры в Токио должны были стать четвертыми в карьере, лучшим его результатом является седьмое место на Играх-2008. В его активе также золото чемпионата Европы 2007 года. 26-летний Сорин ни разу не выступал на Олимпиадах, в 2015 году он выиграл чемпионат Европы. Мельдониевый имидж Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что данная ситуация негативно отразится на имидже российского спорта и олимпийской команды. "Со спортивной точки зрения решение в отношении гребцов понятно и логично, с точки зрения олимпийской команды этот случай не добавил позитива, а скорее негативно повлиял на имидж российского спорта, - сказал ТАСС Поздняков. - Это меня очень расстраивает. Что касается самой проблемы, каждый из тех, кто подозревается, имеет право быть услышанным и дать свои комментарии".

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Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний в список запрещенных для спортсменов веществ 1 января 2016 года. Препарат применяется для лечения людей с ишемическими повреждениями сердца. При этом не было произведено исследований, которые показали бы, что препараты типа мельдония действительно могут помочь улучшению спортивных результатов. "Более 40 человек сейчас отбывают наказание именно из-за мельдония, который, по моему мнению, является абсолютно бесполезным для подготовки спортсменов. Думаю, нужно запретить его активную рекламу", - отметил Поздняков. В настоящий момент 23 из 40 отбывающих наказание за мельдоний российских атлетов являются представителями олимпийских видов спорта. Мельдоний в допинг-пробе стал основанием для дисквалификации российских представителей в таких олимпийских видах спорта, как борьба, велоспорт, легкая атлетика, футбол, бокс, керлинг, стендовая стрельба, плавание и лыжные гонки. В частности, отбывает наказание керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Олимпиады-2018 в соревнованиях смешанных пар. Среди представителей неолимпийских видов спорта, уличенных в употреблении мельдония, десять человек являются пауэрлифтерами. Россиян заменят литовцы Место россиян в олимпийских соревнованиях мужских парных четверок займут литовские спортсмены. Как сообщил президент Федерации гребного спорта Литвы Дайнюс Павилёнис, в данный момент решаются последние организационные вопросы. "Из Международной федерации гребного спорта получено уведомление о решении российской федерации отозвать участие в олимпийском турнире четверки парной, поэтому нам предложено участвовать в Играх как команде, которая стала первой среди не прошедших квалификацию, - сказал Павилёнис в эфире национального радио LRT. - Идет работа по оформлению аккредитации, заказу билетов".

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