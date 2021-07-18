В пляжном клубе "Локомотив" считают, что проблем с вылетом из Португалии не возникнет

Российские клубы "Крылья Советов" и "Локомотив", принимавшие участие в Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в португальском Назаре, не могут покинуть страну из-за забастовки сотрудников аэропорта.

"Локомотив" завтра вылетает, сейчас находимся в режиме ожидания, в принципе пока ничего катастрофичного нет, - сказал Леонов. - Ждем какую-то дальнейшую информацию. Такое бывает, к сожалению, в современном мире, мы будем следить за ситуацией, но я думаю, никаких проблем не будет - если что, еще на день-два мы сможем здесь [в Португалии] остаться. Конечно, жалко, что так происходит, да, неприятно, но не более того - все решим, это не такая уж и большая проблема".

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на администрацию аэропортов Португалии (ANA), что двести рейсов были отменены в аэропорту Лиссабона в субботу в начале двухдневной забастовки сотрудников. Ожидается, что еще больше будет отменено до окончания акции в воскресенье вечером.

Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу завершится 18 июля финальным матчем между российским "Кристаллом" и португальской "Брагой". В матче за пятое место "Локомотив" обыграл "Крылья Советов" со счетом 4:3.