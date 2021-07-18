Финалист Уимблдона Берреттини пропустит Олимпийские игры

ТАСС, 18 июля. Итальянский теннисист Маттео Берреттини принял решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Италии.

Сообщается, что решение теннисиста связано с недавней мышечной травмой.

Берреттини 25 лет, он занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году теннисист впервые вышел в финал Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Этот результат стал для него лучшим на турнирах Большого шлема. Берреттини является победителем пяти турниров ATP.

Ранее стало известно, что в Токио не поедут олимпийские чемпионы испанец Рафаэль Надаль (3-й номер мирового рейтинга) и швейцарец Роджер Федерер (9), а также австриец Доминик Тим (6) и канадец Денис Шаповалов (10). У женщин не выступят София Кенин (4-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), канадка Бьянка Андрееску (5), Виктория Азаренко (14) из Белоруссии, четырехкратная олимпийская чемпионка американка Серена Уильямс (16), а также россиянки Дарья Касаткина (31) и Светлана Кузнецова (41).

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.