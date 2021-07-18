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Формула-1

Хэмилтон наказан десятисекундным штрафом за столкновение с Ферстаппеном

На первом круге британский пилот задел лидировавшего в гонке Макса Ферстаппена, после чего тот вылетел с трассы
Льюис Хэмилтон AP Photo/Jon Super
Описание
Льюис Хэмилтон
© AP Photo/Jon Super

ТАСС, 18 июля. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон получил наказание за столкновение с нидерландцем Максом Ферстаппеном из "Ред Булл" в ходе Гран-при Великобритании - десятого этапа чемпионата мира автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба "Мерседеса".

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На первом круге шедший вторым Хэмилтон на одном из поворотов задел лидировавшего в гонке Ферстаппена, после чего тот вылетел с трассы, а гонка была приостановлена на 40 минут.

По итогам данного эпизода к финальному времени Хэмилтона будет добавлено 10 секунд штрафного времени.

Ферстаппен является лидером общего зачета с 185 очками, вторым идет Хэмилтон (152). Хэмилтон является семикратным чемпионом мира.

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