Малкин, Кучеров и Панарин защищены своими клубами на драфте расширения НХЛ

ТАСС. 18 июля. Российские хоккеисты Евгений Малкин, Никита Кучеров и Артемий Панарин вошли в список защищенных игроков на драфте расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Всего клубы НХЛ защитили 21 российского хоккеиста. Ими стали: Андрей Свечников ("Каролина"), Валерий Ничушкин ("Колорадо"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Денис Гурьянов, Антон Худобин, Александр Радулов (все - "Даллас"), Семен Варламов ("Нью-Йорк Айлендерс"), Павел Бучневич, Александр Георгиев, Артемий Панарин (все - "Нью-Йорк Рейнджерс"), Никита Зайцев ("Оттава"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Евгений Малкин ("Питтсбург"), Иван Барбашев ("Сент-Луис"), Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все - "Тампа"), Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов (все - "Вашингтон").

В список свободных для драфта хоккеистов попали 20 россиян: Александр Волков ("Анахайм"), Илья Любушкин ("Аризона"), Александр Хохлачев ("Бостон"), Никита Нестеров ("Калгари"), Никита Задоров ("Чикаго"), Владислав Каменев ("Колорадо"), Михаил Григоренко ("Коламбус"), Владислав Наместников, Евгений Свечников (оба - "Детройт"), Антон Слепышев, Богдан Якимов (оба - "Эдмонтон"), Дмитрий Соколов ("Миннесота"), Яков Тренин ("Нэшвилл"), Виталий Абрамов, Артем Анисимов, Евгений Дадонов (все - "Оттава"), Герман Рубцов, Михаил Воробьев (оба - "Филадельфия"), Максим Летунов ("Сан-Хосе"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис").

Действующим победителем НХЛ является "Тампа", обыгравшая в финале "Монреаль" со счетом 4-1 в серии.

Драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля. "Сиэтл", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей), кроме "Вегаса", который присоединился к НХЛ в 2017 году. Остальные клубы перед началом драфта расширения должны предоставить лиге список защищенных хоккеистов (семь нападающих, три защитника и вратарь либо восемь полевых игроков вне зависимости от амплуа и вратарь).

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