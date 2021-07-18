Косаченко считает, что ошибка Хэмилтона привела к его столкновению с Ферстаппеном

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон допустил помарку в управлении болидом перед столкновением с нидерландцем Максом Ферстаппеном из "Ред Булл" в ходе Гран-при Великобритании - десятого этапа чемпионата мира автогонкам в классе машин "Формула-1". Такое мнение ТАСС высказала бывший менеджер первого российского пилота в "Формуле-1" Виталия Петрова Оксана Косаченко.

На первом круге шедший вторым Хэмилтон на одном из поворотов задел лидировавшего в гонке Ферстаппена, после чего тот вылетел с трассы, а гонка была приостановлена на 40 минут. По итогам данного эпизода Хэмилтон был наказан 10 секундами штрафного времени.

"У нас, к сожалению, не очень хорошее видео на повторе, но сейчас дали повтор с камеры Льюиса. Места там было достаточно, поэтому его жалобы на то, что Макс не оставил ему места, мне кажется, необоснованны, - сказала Косаченко. - Есть ощущение, что он просто наскочил на колесо, потому что либо хотел чуть позже затормозить, либо чуть-чуть промахнулся с апексом. На мой взгляд, была помарка со стороны Льюиса".

"Еще только середина чемпионата, и мы видим, насколько хорош "Ред Булл" в последних нескольких гонках, поэтому я не думаю, что это [вылет] сильно скажется на позициях Ферстаппена в общей таблице", - отметила собеседница ТАСС.

Ферстаппен является лидером общего зачета с 185 очками, вторым идет семикратный чемпион мира Хэмилтон (152).