В Канаде не планируют отправлять на Олимпиаду в Токио высокопоставленных чиновников

ОТТАВА, 18 июля. /ТАСС/. Канада, скорее всего, не будет формировать официальную делегацию высокопоставленных чиновников для представления страны на Олимпиаде в Токио. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBС со ссылкой на главного спортивного офицера Канадского олимпийского комитета (КОК) Эрика Майлза.

"Сейчас таких планов нет. Я не думаю, что там [в Японии] будут какие-то официальные лица", - сказал он. В правительстве Канады до сих пор не дали однозначного ответа по поводу формирования такой делегации.

Ранее КОК сообщил, что Канада направит на летние Олимпийские игры в Токио команду, состоящую из 371 спортсмена. Это самая крупная канадская делегация на летних Олимпийских играх с 1984 года, на Олимпиаде в Лос-Анджелесе страну представляли 408 атлетов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.