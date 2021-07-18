Штраф - не помеха. Хэмилтон выбил Ферстаппена и выиграл Гран-при Великобритании

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем основной гонки десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании. На старте заезда он столкнулся с лидером сезона нидерландцем Максом Ферстаппеном из "Ред Булл", который в рамках уик-энда выиграл первый в истории спринт. В преддверии начала этапа руководство "Формулы-1" презентовало болид 2022 года. Со следующего сезона в "королевских гонках" начинается новая эра - в силу вступает новый технический регламент, в связи с чем болиды будут выглядеть немного иначе и станут менее чувствительны к воздушному потоку. Это позволит пилотам вести плотную борьбу на трассе, что сделает гонки зрелищнее и интереснее. Но не это событие было главным во время уик-энда в Великобритании. Руководство "Формулы-1" решило поэкспериментировать с форматом проведения Гран-при и внесло в расписание спринтерскую гонку. Она представляет собой субботний заезд на 100 км, по ее итогам победитель получает три очка и объявляется обладателем поула, финишировавший вторым заработает в актив два балла, третьим - один. В основной воскресной гонке пилоты будут стартовать в том порядке, в котором финишировали в спринте. В связи с этим привычная квалификация проводилась не в субботу, а в пятницу, а вместо трех сессий свободных заездов было проведено две - по одной в первые два дня гоночного уик-энда. Поскольку время на тренировки сократилось, гонщики старались по максимуму отработать в первой практике. Лучше всех с этим справился Ферстаппен, который "привез" ближайшему преследователю почти 0,8 секунды. Позади лидера чемпионата была более плотная борьба - в одной секунде уложились сразу 12 пилотов.

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Нидерландец считался фаворитом квалификации, однако Хэмилтон смог контратаковать. Британец опередил Ферстаппена на 0,075 секунды, но это преимущество могло быть и больше - на финальном быстром круге семикратный чемпион мира шел с опережением лучшего времени после двух секторов, но ошибся на третьем и упустил возможность увеличить отрыв. В очередной раз всех удивил британец Джордж Расселл из "Уильямса" - он на втором этапе подряд пробился в третий сегмент, и если в прошлый раз это сделать ему во многом помог короткий трек в Австрии, то показать такой результат на откровенно слабой машине на длинной трассе в Сильверстоуне - сродни подвигу. При этом в финальном сегменте он смог опередить двух соперников - испанца Карлоса Сайнса - младшего из "Феррари" и четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля ("Астон Мартин") - и расположился на восьмой позиции. Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" в практике показал 19-й результат, уступив напарнику по команде немцу Мику Шумахеру (17-я позиция) почти 0,6 секунды. В квалификации гонщики "Хааса" по традиции заняли последние два места, при этом россиянин вновь оказался позади напарника, проиграв ему 0,3 секунды. Несмотря на это, Мазепин назвал прошедшую квалификацию одной из лучших в нынешнем сезоне в плане баланса машины. Спринт Ферстаппен отлично среагировал на погасшие огни светофора и в первый поворот зашел лидером, опередив Хэмилтона. Позади них произошло два контакта: Расселл слегка поддел Сайнса, в результате чего испанец откатился в конец пелотона, а Мазепин едва не выбил Шумахера, но развернулся сам и потерял на этом время. Главный героем старта стал испанец Фернандо Алонсо ("Альпин"), который отыграл сразу шесть мест и поднялся на пятую позицию, но вскоре двукратный чемпион мира пропустил вперед пару пилотов "Макларена" - британца Ландо Норриса и австралийца Даниэля Риккьярдо.

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В середине заезда вылетел с трассы мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл"), однако он смог избежать столкновения с барьером и вернуться в гонку, но уже в конце пелотона, а уже ближе к завершению заезда и вовсе вынужден был сойти с дистанции. Вторая половина спринтерской гонки получилась не такой интересной - гонщики успели растянуться по трассе, из-за чего не было никакой борьбы. Ферстаппен вписал свое имя в историю как первый победитель спринта, завоевал восьмой поул в карьере и пятый в сезоне и набрал три очка. Два очка за второе место заработал Хэмилтон, одно - финишировавший третьим финн Валттери Боттас ("Мерседес"). Сайнс после инцидента на старте смог прорваться до 11-го места, его столкновение с Расселом было рассмотрено после гонки стюардами, которые признали британца виновным и выписали ему штраф в виде потери трех мест на старте воскресной гонки. Мазепин после разворота не смог догнать Шумахера и вновь оказался последним из финишировавших, в девяти секундах позади напарника. "Я допустил блокировку на входе в поворот, мне нужно было избежать контакта с напарником, но при такой блокировке колеса было просто невозможно не допустить разворота, - рассказал пресс-службе "Формулы-1" Мазепин. - Вот как это случилось. Но гонка пошла дальше, у моей машины не было повреждений". Руководство "Формулы-1" осталось довольно экспериментом со спринтерской гонкой. "Мы все увидели, что гонщики всегда остаются гонщиками, они не умеют выступать вполсилы, - сказал журналу Autosport спортивный директор "королевских гонок" Росс Браун. - Первый круг получился просто великолепным, было много борьбы, а затем мы наблюдали за маленькими дуэлями. Лучший эпизод спринта - старт Фернандо Алонсо, такое шоу я готов смотреть хоть каждый день". Браун отметил, что после уик-энда руководство "Формулы-1" вместе с Международной автомобильной федерацией (FIA) и командами все проанализирует и попытается понять, нужно ли что-то в этом формате корректировать. В нынешнем сезоне будут проведены еще два этапа со спринтерскими гонками. "Мы уже получаем огромное количество обратной связи от фанатов, видим позитивные отклики в соцсетях - им понравился спринт, - сказал Браун. - Но, возможно, какие-то вещи они не понимают или не принимают - мы это учтем". Гонка Старт у Хэмилтона получился лучше, и он попробовал атаковать Ферстаппена в первом повороте, однако нидерландец успешно отбил попытку британца. Но семикратный чемпион мира на этом не собирался успокаиваться и еще дважды пробовал пройти лидера чемпионата, и последняя попытка едва не закончилась фатально для Ферстаппена. Хэмилтон опрометчиво попытался обогнать нидерландца в скоростном повороте, однако не рассчитал траекторию, из-за чего между болидами произошел контакт, который привел к вылету на огромной скорости гонщика "Ред Булл". Ферстаппен врезался в барьер и не сразу смог покинуть машину после столкновения. Спустя пару минут гонщик самостоятельно выбрался из болида и отправился на медицинском автомобиле на обследование, показав при этом болельщикам, что с ним все в порядке.

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Хэмилтон в результате инцидента пропустил в лидеры монегаска Шарля Леклера из "Феррари", который пробился на первое место с четвертой стартовой позиции. Гонка была остановлена красными флагами, чтобы устранить последствия аварии, а стюарды сразу же приступили к разбору инцидента. Гонка была возобновлена спустя более получаса рестартом с места - в этот раз все прошло без серьезных происшествий. Леклер удержал лидерство и начал понемногу отрываться от Хэмилтона, которому стюарды выписали штраф в виде 10 секунд. Вскоре Леклер стал жаловаться по радио на потерю мощности, однако совместными усилиями с командой данную проблему удалось решить. После обязательных пит-стопов в лидирующей группе произошло два изменения - Хэмилтон после отбытия штрафа откатился на четвертое место, пропустив вперед Боттаса и Норриса, которые обменялись позициями из-за заминки механиков "Макларена". Вскоре Хэмилтон прошел соотечественника, а спустя несколько кругов по приказу из боксов его без борьбы пропустил вперед напарник Боттас. До Леклера британцу оставалось в районе 10 секунд, которые он отыграл без особого труда - Хэмилтон догнал и обогнал пилота "Феррари" за три круга до финиша. Семикратный чемпион мира одержал четвертую победу в сезоне, восьмую - на домашней трассе и 99-ю - в карьере. Благодаря победе и сходу Ферстаппена Хэмилтон сократил отставание от нидерландца в личном зачете до восьми очков. В Кубке конструкторов "Ред Булл" также сохранил лидерство - 286 очков против 282 у "Мерседеса". Мазепин впервые за долгое время финишировал не последним и впереди напарника, опередив Шумахера на полторы секунды.

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