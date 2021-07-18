Агент Тарасенко: уход игрока через драфт расширения НХЛ будет потерей для "Сент-Луиса"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Решение не защищать российского нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко перед драфтом расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приведет к потере для клуба, так как он лишится ведущего игрока и не получит компенсации за него. Такое мнение ТАСС высказал агент игрока Алексей Дементьев.

В воскресенье НХЛ опубликовала списки защищенных перед драфтом расширения игроков (семь нападающих, три защитника и вратарь либо восемь полевых игроков вне зависимости от амплуа и вратарь от каждой команды). "Сент-Луис" не стал защищать Тарасенко, он может быть выбран на предстоящем драфте "Сиэтлом".

"Данное решение [не защищать Тарасенко] было возможным ввиду последних событий. Одновременно с этим лишиться ведущего игрока и не получить компенсацию за него - это потеря для "Сент-Луиса". Но клуб имеет свою политику и принимает решения согласно этому плану действий", - сказал Дементьев.

"Готов ли Владимир играть в "Сиэтле"? Мы с ним пока не разговаривали. На данный момент, так как у него есть еще действующий контракт, конечно, такая возможность присутствует". - добавил собеседник ТАСС.

Драфт расширения НХЛ пройдет в ночь на 22 июля. "Сиэтл", который начнет выступление в лиге с предстоящего сезона, должен будет выбрать по одному игроку из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 нападающих, девяти защитников и трех вратарей), кроме "Вегаса", который присоединился к НХЛ в 2017 году.

Тарасенко 29 лет, он выступает за "Сент-Луис" с 2013 года. В сезоне-2018/19 нападающий вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В сентябре 2020 года россиянин перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата. В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 очков (4 гола + 10 передач).