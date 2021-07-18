С российских пловцов Андрусенко и Кудашева сняли отстранение перед Олимпиадой в Токио

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев получили право выступить на Олимпийских играх после снятия временного отстранения от соревнований по делу о нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио.

"Сняли, все в порядке, все хорошо. Они могут выступать. Мы рады, что так все закончилось, что дело завершилось и спортсменов полностью оправдали", - сказал Сальников.

В четверг адвокаты спортсменов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Андрусенко 30 лет, она специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем. Является призером чемпионатов мира и Европы, чемпионкой Европы в плавании на короткой воде. Кудашеву 25 лет, он специализируется на плавании баттерфляем, является призером юношеских международных соревнований.