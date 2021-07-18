Пловец Кудашев заявил, что после оправдания хочет показать себя на Олимпиаде в полную силу

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российский пловец Александр Кудашев намерен выступить в полную силу на Олимпийских играх в Токио. Об этом пловец заявил ТАСС после снятия временного отстранения от соревнований по делу о нарушении антидопинговых правил.

С российских пловцов Андрусенко и Кудашева сняли отстранение перед Олимпиадой в Токио

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Кудашева на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио. В четверг адвокаты спортсменов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Мы с нетерпением ждали суд, я рад, что так все закончилось, - сказал Кудашев. - Был уверен в победе на 99 процентов, когда ты чистый спортсмен, тебе нечего бояться, но нервишки все равно шалили. Заснул сегодня с трудом, но адвокат позвонил и обрадовал. Работал отдельно от команды, старался абстрагироваться, понимал, что все должно закончиться положительно".

"В голове была мысль, что суд могут перенести, что разбирательство продолжится. Сейчас эмоции настолько переполняют. Что было "до" - забыто, хочется выступить и показать себя в полную силу", - добавил пловец.

Кудашеву 25 лет, он специализируется на плавании баттерфляем, является призером юношеских международных соревнований.