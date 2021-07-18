Международная федерация плавания признала решение CAS оправдать Андрусенко и Кудашева

ТАСС, 18 июля. Международная федерация плавания (FINA) признала решение Спортивного арбитражного суда (СAS) о снятии временного отстранения с российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Об этом заявил президент президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

С российских пловцов Андрусенко и Кудашева сняли отстранение перед Олимпиадой в Токио

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Кудашева на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио. В четверг адвокаты спортсменов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд. В воскресенье стало известно о решении CAS отменить временное отстранение россиян.

"FINA полностью признает решения CAS как судебного органа в подобных делах. Мы благодарны за быстрое рассмотрение дела с их стороны, мы уважаем данное решение, которое немедленно вступит в силу", - сказал Аль-Мусаллам.