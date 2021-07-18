В Госдуме призвали пловцов проявить спортивную злость после снятия допинговых обвинений

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российским пловцам Веронике Андрусенко и Александру Кудашеву надо показать спортивную злость на Олимпиаде в Токио после снятия допинговых обвинений. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Андрусенко и Кудашева на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио. В четверг адвокаты спортсменов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Ребята не признали свою вину, начали бороться, отстаивать свои права, - сказал Свищев. - Не повелись на ненужную информацию. Хоть это и не помогло им в подготовке к Олимпийским играм, вместо того, чтобы готовиться и сосредоточиться на спорте, они вынуждены были заниматься судами. Помню, как было с [керлингистом Александром] Крушельницким, на него страшно было смотреть".

"Теперь нашим пловцам нужно сосредоточиться на подготовке и показать достойный результат, - добавил Свищев. - Может, у них проснется спортивная злость. Конечно, кому-то надо было все это именно перед Олимпиадой, хотя это старая история, давно были претензии. Почему нельзя было сделать раньше, чтобы можно было отстаивать свои права? Но кому-то нужно вбросить эту информацию".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.