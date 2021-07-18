Россияне проиграли в финале чемпионата Европы по волейболу среди игроков не старше 17 лет

ТАСС, 18 июля. Мужская сборная России по волейболу уступила команде Словении в финальном матче чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет. Соревнования проходили в Тиране.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:21, 25:23) в пользу сборной Словении.

В чемпионате Европы приняли участие 12 команд, разделенных на две равные группы. Сборная России в группе не потерпела ни одного поражения, обыграв последовательно команды Бельгии, Латвии, Турции, Словении и Албании. В полуфинал вышли по две лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет был проведен в третий раз. Прошлые соревнования выиграла команда Франции, не сумевшая выйти в основную часть турнира в 2021 году. В 2017 году победили итальянцы. Россияне впервые стали призерами турнира.

Ранее в воскресенье женская сборная России среди игроков не старше 16 лет выиграла чемпионат Европы, обыграв в финале итальянок со счетом 3-1.