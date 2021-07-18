"Спартак" стал победителем футбольного предсезонного турнира

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" со счетом 5:1 обыграли подмосковные "Химки" в матче третьего тура Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Москве на домашнем стадионе красно-белых без зрителей из-за антикоронавирусных ограничений.

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В составе победителей голы забили Самуэль Жиго (10-я минута), Александр Соболев (22), Джордан Ларссон (29), Илья Кутепов (67) и Георгий Мелкадзе (74). У "Химок" отличился Егор Данилкин (89).

Лучшим игроком матча и турнира был признан Соболев, который в трех матчах забил три мяча.

Согласно регламенту турнира за победу в основное время команда набирала два очка. "Спартак" занял первое место в турнирной таблице с шестью очками. Первые два матча московская команда выиграла у казанского "Рубина" и "Сочи", обе встречи завершились со счетом 4:0. Второе место занял "Сочи" (4 очка), третье - "Рубин" (2), "Химки" завершили предсезонный турнир на последнем месте, не набрав очков.

"Спартак" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. "Химки" заняли восьмое место.

В первом туре предстоящего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" сыграет с "Рубином" 24 июля в Казани. В этот же день "Химки" дома сыграют с санкт-петербургским "Зенитом".