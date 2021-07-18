Матыцин назвал объективным решение CAS по делу пловцов Андрусенко и Кудашева

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Решение спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева является объективным. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

С российских пловцов Андрусенко и Кудашева сняли отстранение перед Олимпиадой в Токио

В среду Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Веронику Андрусенко и Кудашева на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Спортсмены в составе национальной сборной готовились к стартующим 23 июля Олимпийским играм в Токио. В четверг адвокаты спортсменов подали апелляцию в CAS. В воскресенье стало известно о решении CAS отменить временное отстранение россиян.

"Министерство спорта Российской Федерации считает, что решение CAS объективно отражает реальное положение в деле российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Оперативно и профессионально действовали Всероссийская федерация плавания и адвокаты спортсменов. В подобных ситуациях важно системное взаимодействие с международными федерациями и грамотное, активное юридическое сопровождение. Главное, что обеспечено участие наших спортсменов на Олимпиаде в Токио, желаю им здоровья, удачи и побед", - заявил Матыцин.

25-летний Кудашев специализируется на плавании баттерфляем, он является призером юношеских международных соревнований. Андрусенко 30 лет, она специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем. Пловчиха является призером чемпионатов мира и Европы, чемпионкой Европы в плавании на короткой воде.