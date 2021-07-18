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Футбол в России

Черевченко прокомментировал поражение "Химок" от "Спартака" в матче предсезонного турнира

Подмосковный клуб уступил со счетом 1:5

ТАСС, 18 июля. Футболисты подмосковного футбольного клуба "Химки" не смогли выполнить установку на матч Кубка Париматч Премьер с московским "Спартаком". Об этом рассказал главный тренер "Химок" Игорь Черевченко, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

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Ранее подмосковный клуб проиграл "Спартаку" со счетом 1:5.

"Нужно было сыграть получше, но зато все ясно, почему некоторые игроки не играли в том сезоне, картина тренерскому штабу ясна полностью. Мы говорили, что "Спартак" любит прессинговать, говорили, как нужно выходить из обороны. К сожалению, одно говорить, а другое - делать", - сказал Черевченко.

В первом туре предстоящего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Химки" сыграют 24 июля дома с действующим чемпионом петербургским "Зенитом".

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