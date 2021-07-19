"Спартак" узнает своего соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов

ТАСС, 19 июля. Футболисты московского "Спартака" и казанского "Рубина" узнают своих первых соперников в новом сезоне еврокубков. "Спартак" сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, "Рубин" - на этой же стадии Лиги конференций, жеребьевка турниров пройдет в понедельник в швейцарском Ньоне.

"Спартак" как вице-чемпион России был определен в путь представителей лиг, в котором в третьем раунде сыграют восемь команд. Из них три клуба попадут туда по результатам второго квалификационного раунда, первые матчи которого пройдут 20-21 июля, ответные - 27-28 июля.

При жеребьевке "Спартак" попадет в список несеяных команд из-за низкого клубного коэффициента. Помимо красно-белых несеяными будут бельгийский "Генк", а также две команды, которые окажутся сильнее в противостояниях второго отборочного раунда Лиги чемпионов ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) и "Рапид" (Австрия) - "Спарта" (Чехия). С ними московская команда точно не встретится в третьем квалификационном раунде.

Среди потенциальных соперников московской команды - выступающий в чемпионате Франции "Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин. Также "Спартаку" могут попасться португальская "Бенфика" и сильнейший в противостоянии второго квалификационного раунда "Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюланн" (Дания). В число сеяных команд также попал украинский "Шахтер", но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) традиционно разводит команды из России и Украины при жеребьевке еврокубков.

Матчи третьего отборочного раунда пройдут 3-4 и 10 августа. В случае победы "Спартак" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а поражение отправит красно-белых в групповой этап Лиги Европы.

Соперники "Рубина" - от "Андерлехта" до ЦСКА

"Рубин" сыграет в так называемом главном пути квалификации Лиги конференций, при жеребьевке казанский клуб будет несеяным. Также своего потенциального соперника по третьему квалификационному раунду узнает "Сочи", которому для начала нужно сыграть во втором раунде с азербайджанским клубом "Кешля". Их первая встреча запланирована на 22 июля, ответная - на 29 июля. "Сочи" также попадет в список несеяных команд.